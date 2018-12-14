Kaza bugün öğle saatlerinde Kaş-Kalkan D-400 karayolu şehir giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Kalkan yönüne doğru seyir halindeki 07 Y 5565 plakalı araç ile Kaş’tan Kalkan yönüne giden 07 ABK 456 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da trafik kazası: 6 yaralı
14.12.2018 - 14:50 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Etiketler : Antalya,
593427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593427.aspx
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