Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) yetkilileri ve itfaiye ekiplerince Ankara-Konya yüksek hızlı treniyle yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifin Marşandiz İstasyonu'nda çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor.

TCDD’nin dün akşam yürüttüğü çalışmalarda kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşınmıştı, istasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de alınmıştı.

Bugün YHT’nin enkaz kaldırma işleminde tüm vagonlar olay yerinden götürüldü. Yıkılan üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde polis, ambulans, itfaiye görevlileri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de oluşabilecek acil durumlar için hazır bulunuyor.