Mecidiyeköy'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mecidiyeköy'de ambulans ile bir araç çarpıştı!
14.12.2018 - 16:56 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mecidiyeköy'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : Mecidiyeköy,
593445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593445.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER