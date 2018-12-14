Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde yaşandı. Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir markette çalışan Gülseren K., sevgilisi Canoğul Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Feci olaya şahit olan marketteki diğer çalışanlar ve müşteriler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Gülseren K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

44 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinde delilleri topladı. Sevgilisini 44 yerinden bıçaklayan saldırganın bugün polis ekiplerine teslim olduğu ve cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi.