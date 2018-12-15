Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. 3’ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada trenin raydan çıkan 2 vagonu vinçler yardımıyla istasyon dışına alındı.

Tren raylarını bir an önce kullanıma açmak için uğraş veren itfaiye ve TCDD ekipleri, çöken üst geçidi kaldırdıktan sonra demir yığınına dönen vagonları da kaldırdı. Kaldırma çalışmasının sabaha kadar tamamlanması bekleniyor.

Caner Ünver - Musa Erdoğan