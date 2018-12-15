Olay, dün Pendik'te bulunan bir markete saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
REYONLARI DOLAŞIRKEN ÇARPIŞTILAR
Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi bir kız ve eşi ile birlikte alışveriş yapmaya gelen bir kadın reyonları dolaştıkları sırada çarpıştı. Çarpışmanın ardından lise öğrencisi kız ve kadın arasında tartışma çıktı.
SAÇ BAŞA KAVGA ETTİLER
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İkilinin marketin ortasında saç başa kavga ettiğini görenler ayırmak için koştu. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen genç kız ve kadın marketten ayrıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan, market ortasında yaşanan saç başa kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Markette reyonları dolaşırken çarpışan kadınlar saç saça başa başa birbirlerine girdiler
15.12.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pendik'te bir markette reyonları dolaşırken çarpışan iki kadın saç başa kavga etti. Kadınların kavgası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün Pendik'te bulunan bir markete saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Etiketler : market,kavga,
593577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593577.aspx
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