Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nilüfer’de bir alışveriş merkezinden alışveriş yapan Melike Tüfekçi, aldığı mangoda "Allah" lafzını görünce hayretler içerisinde kaldı. Mangodaki Allah lafzını 5 yaşındaki kızı Ayşe Hümeyra Tüfekçi’nin fark ettiğini söyleyen Melike Tüfekçi, "Kızım ve ben bir alışveriş merkezine gittik. Kızım Arapça dersi aldığı için o kadar mangonun içerisinden bu mango dikkatini çekti. Kızım mangoyu bana gösterdiğinde 'Allah' yazısı yazıyordu. Ailece çok şaşırdık. Birçok meyvenin üzerinde buna benzer bir yazı olduğunu televizyonlarda izlemiştim, ama açıkçası pek inanmıyordum. Mangolar tropikal ülkelerden ihraç ediliyor. Bu mangoyu ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diye konuştu.





