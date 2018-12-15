Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Karabağ yönetimindeki 01 C 4885 plakalı motosiklet, Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurhan Şahin ile Hakan Uçar'a çarparak devrildi. Kazada sürücü Karabağ, motosiklette yolculuk eden Halit Öztaş ile yayalar Şahin ve Uçar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.