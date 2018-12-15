Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muncy bölgesinde, köpeğiyle evinin bahçesine çıktığı sırada siyah bir ayının saldırısına uğrayan Melinda LeBarron, ayı tarafından yaklaşık 70 metre boyunca sürüklendi. Vücudunda kırıklar, kesikler, morluklar ve ısırık izleri oluşan LeBarron'un köpeği, sahibini kurtarmak için ayıya ısırarak birçok kez müdahale etmeye çalıştı. Ayının köpekle ilgilenmeye başlamasından istifade eden kadın bir çalılığa tırmanmayı başardı. Fırlattığı bir sopayla ayının dikkatini dağıtan kadın yardım istemek için olay yerinden uzaklaştı. LeBarron, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Melinda'nın oğlu Trent LeBarron, annesinin hayatta kalmasının çok büyük şans olduğunu belirterek, "Annemin sağ eli ayıyı yumruklamaktan tamamen şişmiş durumda. İyileşmek için uzun bir yolu var. Bazı ameliyatlar geçirecek." dedi.

Trent, annesinin kendisine gelir gelmez, saldırının ardından eve dönen ve saklandığı yatağın altında inlerken bulunan köpeğin durumunu sorduğunu aktardı.

Saldırıda köpeğin de kaburgasının kırıldığı belirtildi.

Yetkililer, civar bölgelerde yaz boyunca 4 yavrusuyla görülen dişi ayının izini sürdüklerini ifade etti.