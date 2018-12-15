Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesi yol ayrımında M.Y. idaresindeki 06 ACB 948 plakalı otomobil, M.K'nın kullandığı 14 FM 900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü M.Y. ile aynı araçta bulunan B.A ve M.A, Y.Y, F.Y ve K.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan K.Y, Zonguldak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada olay yerinden ticari taksi ile kaçan sürücü M.K. ile aynı araçta bulunan S.M.Y, jandarma ekiplerince Gökçebey'e bağlı Bakacakkadı beldesinde yakalandı. Yapılan kontrollerde 2,74 promil alkollü olduğu belirlenen M.K, savcılık talimatıyla gözaltına alınırken, S.M.Y, ifadesine başvurulduktan sonra bırakıldı.