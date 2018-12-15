Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Mahalle'de 20 U 4390 plakalı bir otomobilden 205 Sokak'ta yürüyen Ö.Ö. ve O.B'ye pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ö.Ö. omzundan, O.B. de bacağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan O.B. Atatürk Devlet Hastanesine, Ö.Ö. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin otomobildeki iki kişi için arama başlattığı öğrenildi.