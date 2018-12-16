Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil, Remzi Bucak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Güle Gergez (43) ile kızı Helin Gergez'e (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen anne ve kızı ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan anne Güle Gergez, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsünün kaza sonrası Şehit Nihat Karakoca Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.