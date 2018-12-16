Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde H.U. ile K.S. ve B.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U, K.S. ve B.S'ye üzerinde taşıdığı tabanca ile ateş etti.

Baba K.S. ve oğlu B.S, vücutlarına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir iş yeri ve evin camlarına da kurşun isabet ettiğini belirledi.