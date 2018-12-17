Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Planlama Müdürlüğü’nce hazırlanan raporda, Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi’nde “Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi” yapılacağı belirtildi.

Raporda, bunun için meri planda rekreasyon (piknik ve eğlence) alanı olarak görülen, üzerinde ağaçlar ve elektrik trafosu bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 9 bin 945 metrekarelik alanın imar planlarına “sosyal tesis alanı” olarak işlenmesinin talep edildiği bildirildi.

“Plan değişikliği onama sınırı içindeki sosyal tesis alanında çekme mesafeleri serbest olup, uygulamaya yönelik diğer yapılanma şartları onaylanacak avan projesini belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir” şeklinde plan notunun yer aldığı raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu olumlu bularak, İBB Meclisi’ne havale etti. İBB Meclisi, “Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi”nin yapılacağı yerin imar planlarını oy birliğiyle kabul etti. Meclis, mevcutta piknik alanı görülen yeri, planlara “Sosyal Tesis Alanı” olarak işleyip, “Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Merkezi” yapılmasının önünü açtı.