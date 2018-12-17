Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Hendek ilçesi Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi'nde bulunan bir kahvenin önünde meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen H.U. isimli şahıs hava rastgele silahla ateş etmeye başladı. 43 yaşındaki Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı alkollü şahsı engellemek istedi. H.U., silahını baba ile oğluna doğrulttu. Baba ile oğlunu vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk önce Hendek Devlet Hastanesi daha sonrada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan baba Kadir Sakçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakçı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. 17 yaşındaki Burhan S.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı yaşanan kovalamaca sonucu Bursa'da yakalandı.