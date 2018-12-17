İzmir’de 8 Ağustos’ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu.
TUTUKLANDI
Anlı; “Nursel Doğan, en son sevgilisi Haydar Sırça ile görüştükten sonra kaybolmuştu. Haydar Sırça, o günle ilgili çelişkili ifadeler veriyordu. Verdiği bu ifadeler doğrultusunda, 'kuvvetli cinayet' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi. Müge Anlı, zanlı Haydar Sırça’yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı. İki genç kadının kaybıyla ilgili olarak Haydar Sırça’yı işaret etmişti.
Müge Anlı’nın işaret ettiği Haydar Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı
17.12.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müge Anlı’nın işaret ettiği Haydar Sırça, kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı. Müge Anlı, zanlı Haydar Sırça’yı programında konuk etmiş, birçok çelişkili ifadesini ortaya çıkarmıştı.
İzmir’de 8 Ağustos’ta esrarengiz bir şekilde kaybolan 42 yaşındaki Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Gelişmeyi günlerdir iki kadını adım adım izleyen Müge Anlı duyurdu.
Etiketler : müge anlı,haydar sırça,
593834 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593834.aspx
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