Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi.
Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
17.12.2018 - 12:34 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : hatay,haberler,kaçak,
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