Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin yapılması için jandarmaya teslim edildi.