Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Tamamı sahte bandrollü olan değişik markalarda to