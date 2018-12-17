Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmalar üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Tamamı sahte bandrollü olan değişik markalarda to
Amasya'da kaçak içki ele geçirildi
17.12.2018 - 13:08 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 337 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Etiketler : amasya,kaçak içki,haberler,
593846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593846.aspx
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