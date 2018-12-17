Gaziosmanpaşa'da bir cipe ateş açıldı. Silahlı saldırıda cipteki kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı! Cipe kurşun yağdırdılar
17.12.2018 - 14:05 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da bir cipe ateş açıldı. Silahlı saldırıda cipteki kişi yaralandı.
Etiketler : İstanbul,Gaziosmanpaşa,saldırı,
593852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593852.aspx
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