Cevdetiye beldesindeki Geçici Konaklama Merkezi'nde oturan H.T. isimli Suriyeli kadın, evinin banyosunda eşi İ.A. tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, H.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gırtlak kanseri nedeniyle 7 aydır tedavi gördüğü belitilen H.T.'nin cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'de bir kadın evinde ölü bulundu
17.12.2018 - 15:07 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de, konaklama merkezinde kalan Suriyeli H.T. (34), adlı kadın, evinin banyosunda ölü bulundu.
Etiketler : osmaniye,kadın,haberler,
593861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593861.aspx
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