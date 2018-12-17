Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bir kısmı görünmez oldu. Köprüde görüş mesafesi düşerken, Levent'te bulunan gökdelenlerin üst kısımları da gözden kayboldu. Avrupa yakasından Anadolu yakasında ise görüş mesafesi düştü.