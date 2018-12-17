Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 20 kilogram yağış düştü.
Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollar dereye döndü.
Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışlar nedeniyle ilçede maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
17.12.2018 - 16:23 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazilerini sular altında kaldı.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 20 kilogram yağış düştü.
Etiketler : muğla,yağmur,sağanak,
593867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593867.aspx
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