Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü yine Ayvacık ilçesi olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
Ege'de korkutan deprem | Son Depremler
17.12.2018 - 17:55 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.40'ta meydana geldi. Yerin 22,21 kilometre derinliğinde olan deprem, Ayvacık ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Etiketler : deprem,egede deprem,
593882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593882.aspx
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