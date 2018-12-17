Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki eski Kartal İskelesinde meydana geldi. İskeleye gelen E.S., vatandaşların gözü önünde denize atladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada iskelede bulunanlar, gence can simidi attı. Bazıları da E.S.'ye yardım etmek için denize atladı. Can simidine tutunan E.S., kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi gelen ambulansta yapılan E.S., Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözetim altında tutulan E.S.'nin intihara mı kalkıştığı, yoksa alkol ve uyuşturucu alıp, bu maddelerin etkisi altında denize mi atladığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.