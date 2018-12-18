Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Yusuf ve Hasibe Salık çiftinin 3 çocuğu var. 21 yaşındaki büyük çocukları engelli olan Salık çiftinin, 6 yaşındaki en küçük çocukları Mehmet’in de doğuştan “hidrosefali” hastalığı bulunuyor.

Anne karnında, kafatası su toplamaya başlayan küçük Mehmet’in hastalığı sebebiyle başı sürekli büyüyor. Çocuklarını doktorlara gösteren aile, 20 bin liralık ameliyat sonrasında çocuklarının yürüyebileceğini, konuşabileceğini öğrenmesinin üzerine, küçük Mehmet’i maddi yetersizliklerden dolayı ameliyat ettiremedikleri için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

BİR YÜRÜSE, BİR KONUŞSA...

Çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen Yusuf Salık, “3 çocuğum var, en büyük çocuğum Mustafa, ağır engelli, altı bezle bağlanıyor. Ortancaları Muhammet’in herhangi bir hastalığı yok ilkokula gidiyor. Ufakları Mehmet’in şu anda hayati tehlike denecek kadar önemli ‘hidrosefali’ rahatsızlığı bulunuyor. Başı sürekli büyüme yapıyor. Kendisini ameliyat ettirmek istiyoruz ama, aile olarak maalesef onu kaldıracak bir gücümüz, imkanımız yok. Çocuğumuzun yürüyebilmesini, konuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Doktorların küçük Mehmet’in ameliyat ile sağlığına kavuşacağını söylediğini dile getiren Salık, “Doktorlarla görüştük, çocuğumuzun ameliyattan sonra yürüyebileceğini, konuşabileceğini söyledi. Ameliyatını ettiremediğimiz için, aile olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Yalvarıyorum, yakarıyorum, ne olur yavrumu kurtarın” dedi. İHA

İHA HABER YAPTI, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

6 yaşındaki Mehmet’in dramının İHA vasıtasıyla medyada yer almasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Mehmet Salık’ın tedavisi için Sağlık Müdürü Özcan Akan devreye girdi. Küçük çocuğun önümüzdeki günlerde doktorların muayenesinin ardından ameliyat edileceği öğrenildi.