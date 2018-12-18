Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma günü akşamüstü Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ile 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile beraber otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti. Oğlu Ahmet Mert ile araçtan inen kadın, diğer oğlunu ise araçta bıraktı. Büyük oğlunu kursa bırakan kadın aracı park ettiği yerde bir sürprizle karşılaştı. Kadın çocuğunun da içinde olduğu otomobilin yerinde olmadığını görünce hayatını şokunu yaşadı. Telaş içerisinde çevredeki esnafa aracını soran kadın, çekici tarafından Kağıthane’deki Mavisu emniyet otoparkına götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine kadın vatandaşların yardımıyla büyük bir telaşla otoparka gitti. Otoparka ulaştığında çekicinin henüz gelmediğini öğrenen kadın aracın gelmesini beklemeye başladı. Bir müddet sonra çekici ve üstündeki otomobili gelince kadın ilk olarak 3 yaşındaki oğluna baktı. Oğlunun aracın içerisinde olduğunu gören kadın feryat ederken, olay karşısında vatandaşlar ve memurlar da şaşkına döndü. Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Memurların, “İçerideki çocuğu nasıl görelim?” cevabına daha da öfkelenen kadın adeta ateş püskürdü.

“Çekici ücretini öde bırakalım”

Hata yaptığını fark eden görevliler, araca kesilen park cezasını iptal etti. Bunun üzerine kadın aracıyla çıkmak istedi ancak görevliler bu defa çekici ücreti istedi. Kadının da üzerimde para yok demesi üzerine görevliler otoparkın sürgülü bariyerlerini çekerek çıkmasına izin vermedi. Kadının eşi Hakan Avnamak’ın durumu polis ekiplerine bildirmesi sonucu konu sonuçlandırılarak kadının otomobil ile çıkmasına izin verildi.