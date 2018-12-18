Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin bodrum katında su borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu katı su bastı. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar, görevliler tarafından başka bir binaya götürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başlarken, hasarlı borunun da tamir edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

