Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güngören'de bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.