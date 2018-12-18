Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeltikçi Mahallesi ile Sanayi Mahallesi arasından geçen DSİ’ye ait sulama kanalının özellikle Yukarı Işıklar ve Ulukapı Mahallelerinden gelen sel sularından dolayı taşması nedeniyle Saraçlı Sokak’ta su baskınları yaşandı. Bazı evlerde sel suları altında kaldı. Belediye ekipleri sel sularının boşaltılması için çalışma başlattı.

Çeltikçi Muhtarı Ömer Ünal, DSİ’ye ait sulama kanalı konusunda gerek sözlü gerekse yazılı olarak hem ASAT hem de DSİ’ye defalarca müracaatta bulunduğunu belirterek “DSİ’nin sulama kanalına Priz’den gelen suyun yanında Ulukapı ve Aşağı Işıklar’dan sel suları geliyor. Eskiden bu sulama kanalından D-400 kenarındaki Çoraklama Kanalı’na bağlantılar olduğu için taşkın dönemlerinde su Çoraklama Kanalı’na oradan da Manavgat Irmağı’na gidiyordu. İmar planında açılan yollar ve yeni yerleşim alanları nedeniyle bu tahliyeler kapandığı için kanal en küçük yağmurda taşmakta ve Çeltikçi’nin birçok bölgesi sular altında kalmaktadır. Bugün de yetkililer gelip durumumuzu gördü. Ne var ki bu olayın büyük paralar gerektirmesi nedeniyle Ankara’dan çözümlenebileceği belirtildi. Mahalle sakinlerimizin sorununun acilen çözümlenmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.