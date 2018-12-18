Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İnegöl'de etkili olan yağmur sonrası Bursa-Ankara yolu üzerinde farklı noktalarda zincirleme kazalar meydana geldi. Kazaların aynı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle trafik ekipleri kazalara yetişmek için büyük çaba harcadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazalarda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalarda araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Yolu kapatan araçlar olay yerine gelen çekici yardımlarıyla kaza yerinden kaldırıldı.