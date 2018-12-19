Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, akşam saatlerinde Silivri Alibey Mahallesi Kartal Sokak üzerinde bulunan bir banın bacasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Soğuk havada sobaların yakılmasıyla birlikte çıkan yangını fark eden vatandaşlar kendini sokağa attı. Korkulu anların yaşanmasına neden olan baca yangının mahalleyi sokağa döktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.