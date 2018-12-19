Edinilen bilgiye göre Marmaraereğlisi ilçesinde 2 kişi tekne ile balık avlamak için denize açıldı. Balıkçılar denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine teknede bulunan 2 kişi durumu kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Teknede bulunan 2 balıkçı kurtarılırken, su alan teknenin suya gömüldüğü öğrenildi.
Balıkçı teknesi battı, 2 balıkçı kurtarıldı
19.12.2018 - 00:28 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde balık avına çıkan balıkçı teknesi battı. Batan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Etiketler : Tekirdağ,
594115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594115.aspx
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