Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Marmaraereğlisi ilçesinde 2 kişi tekne ile balık avlamak için denize açıldı. Balıkçılar denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine teknede bulunan 2 kişi durumu kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Teknede bulunan 2 balıkçı kurtarılırken, su alan teknenin suya gömüldüğü öğrenildi.