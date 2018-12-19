Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle tüm ilçelerimizde 19 Aralık Çarşamba (bugün) öğleden sonra ve 20 Aralık

Perşembe günü olmak üzere tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaktır."



Tekirdağ'da okullar, 21 Aralık Cuma günü açık olacak.