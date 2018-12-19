Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri bir şahsın ifadesinde O.K.’nın araç içerisinde bıçak zoruyla tehdit ederek 30 lirasını gasp ettiği konusunda şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından O.K. kısa sürede yakalanırken şüpheli şahsın yapılan üst aramasında gasp ettiği para ele geçirilirken O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.