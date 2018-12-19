Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri bir şahsın ifadesinde O.K.’nın araç içerisinde bıçak zoruyla tehdit ederek 30 lirasını gasp ettiği konusunda şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından O.K. kısa sürede yakalanırken şüpheli şahsın yapılan üst aramasında gasp ettiği para ele geçirilirken O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
30 lira gasp etti, hapis yatacak
19.12.2018 - 10:50 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir kişiden 30 lira gasp eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler : Nevşehir,gasp,hırsızlık,haberler,
594187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594187.aspx
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