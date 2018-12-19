Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sistemin tanıtımı bugün Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, işbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da katıldığı törende imzaladı. Uygulamanın denemesine başladıklarını 1 Ocak’ta tamamen sisteme geçileceğini belirten Mustafa Tuna şunları söyledi: “Ankaramıza gelen misafirlerimiz ve turistlerimiz Ankarakart’ı temin edecek yeri arama ve bulmayla uğraşmayacak. Cebindeki kredi kartı veya bankamatik kartıyla tek binişlik ücret olan 3 lirayla bu ulaşım hizmetini almış olacak. Büyük bir rahatlık getirmiş oluyoruz.”

Başkan Tuna, mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO) Ankarakart sistemine geçişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü en kısa sürede geçileceğini belirtti.



''YÜZDE 70 ‘YETERSİZ BAKİYE SORUNUNU ÇÖZÜN’ DEDİ''

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da “Türkiye’de vatandaşlarımıza toplu taşımada neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. Yüzde 70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile temassız kart kabulü uygulamasını Ankara’da başlatıyoruz. Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Chicago, St. Petersburg gibi çok az kentte yapılabilmiş durumda” diye konuştu. İmza töreninin ardından EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Büyükşehir hizmet binası önündeki EGO otobüsüne binerek validatöre temassız kredi kartı okuttu.