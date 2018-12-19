Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir eve baskın yapan Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri üst kattaki odada kurulan düzenekle karşılaştı. Varil ve damacanalara konulmuş 390 litre fermente haldeki rakı, içki yapımı için kurulan tüp, ocak, düdüklü tencere, 2 litre anason, 7,5 litre votka ile 5 litre rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.F.A gözaltına alındı.