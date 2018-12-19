Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beyören Mahallesi Deveağıl yaylasında meydana geldi. 2017 yılının Ekim ayında evlenen Cennet Koçak ve Deniz Koçak, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra kızları Eşenur ile birlikte uyudu. Kendilerinden haber alamayan ve eve gelen yakınları, Koçak çiftini baygın halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Koçak ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği Cennet Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz Koçak ve kızı Eşenur Koçak ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Deniz Koçak, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.