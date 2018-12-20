Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.54'te Ege Denizi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
20.12.2018 - 09:08 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD, Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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594344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594344.aspx
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