Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde yer yer 10, Kofçaz ilçesinde 7, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tekirdağ-Hayrabolu yolu, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 olarak ölçüldüğü Trakya'da, bugün kar yağışı beklenmiyor.
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
20.12.2018 - 09:30 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.
Etiketler : tekirdağ,kar,haberler,
594346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594346.aspx
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