Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde yer yer 10, Kofçaz ilçesinde 7, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 5 santimetre olarak ölçüldü. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Tekirdağ-Hayrabolu yolu, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 olarak ölçüldüğü Trakya'da, bugün kar yağışı beklenmiyor.