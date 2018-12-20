Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haklarında, dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olma suçlarından 20’den fazla yakalama kararı bulunan 3 şahsı Denizli polisi yakaladı. Yaklaşık bir yıldır kaçak olan ve toplamda 58 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç, 39 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. ve 16 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.A, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.