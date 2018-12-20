Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Işıkyaka mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Salih B., kayınpederi Eyyüp Andiç'ın evinde bilinmeyen nedenle eşi Rojda ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Salih B., av tüfeğiyle evdekilere ateş açıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salih B.'nin eşi Rojda ile kayınpederi Eyyüp Andıç ve kayınvalidesi Şadiye Andıç'ın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma kayıplara karışan Mehmet Salih B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.