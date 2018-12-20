Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay İznik-Adapazarı çevre yolunda meydana geldi. Harun Yıldırım, idaresindeki 16 AAN 150 plakalı tır, çevre yolu kavşağından Adapazar'ı istikametine dönüşü sırasında taşıdığı dorse kontrolden çıktı. Tır şoförü Yıldırım, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine dorsenin olmadığını fark etti. Tır ile dorsenin bağlantı noktasının kırıldığı anlaşıldı. Trafik ekipleri, çevre yolunda kalan doresenin diğer araçları tehlikeye sokmaması için tedbir aldı.

