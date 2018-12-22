Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.