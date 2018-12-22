Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Derince Sokak'ta bulunan binada gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 7 katlı binadan yükselen alevler için itfaiye ekipleri harekete geçerken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Apartman sakinleri ise tahliye edildi.
Bursa'da korkutan yangın!
22.12.2018 - 00:32 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da, 7 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında apartman sakinleri tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler : bursa,
594618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594618.aspx
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