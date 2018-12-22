Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 01.03'te 2.3 ML büyüklüğünde deprem oldu. Kalecik ve çevre ilçelerde hissedilen zelzelenin enlemi 40.3280 (K), boylamı 33.5551 (D) ve derinlik 7.50 (KM) olarak tespit edildi.