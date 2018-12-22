Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 01.03'te 2.3 ML büyüklüğünde deprem oldu. Kalecik ve çevre ilçelerde hissedilen zelzelenin enlemi 40.3280 (K), boylamı 33.5551 (D) ve derinlik 7.50 (KM) olarak tespit edildi.
Ankara'da deprem | Son Depremler
22.12.2018 - 03:41 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : ankara,deprem,son depremler,
594630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594630.aspx
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