Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl’e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Eşini ve çocuğunu rehin alan O. K.’yi ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal K. ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Öfkeli koca, gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.