Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl’e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. Eşini ve çocuğunu rehin alan O. K.’yi ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal K. ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Öfkeli koca, gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa’da koca vahşeti: 2 ölü
22.12.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 09:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü. Polis koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girebildi.
Etiketler : Bursa,
594650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594650.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER