Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Eskil ilçesi Gölbez Köyü girişinde meydana geldi. Fırat Sarısakal (30) idaresindeki 67 AT 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan İshak G. (45) ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.