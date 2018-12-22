Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, polis uygulaması esnasında bir araçta arama yapıldı. Aramada, 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.