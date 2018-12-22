Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, polis uygulaması esnasında bir araçta arama yapıldı. Aramada, 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Siirt’te 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi
22.12.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Siirt,
594681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594681.aspx
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