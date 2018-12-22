Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kayaklıklarda meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 18 yaşında M.Y, kayalıklara çıktı. M.Y'den “hakkınızı helal edin” mesajı alan arkadaşları durumu AFAD, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından genç, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda kurtarıldı. Kayalıklardan indirilen genç 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırılarak tedavi atlına alındı.

ÜŞÜYEN GENCİ 112 PERSONELİ MONTUNU VERDİ

Sabahın erken saatlerinde beri kayaklıklarda kalan ve AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılan gence 112 personeli mont verdi.