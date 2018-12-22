Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi, Ordu Caddesi, Nohutçu Kahveleri mevkisinde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi'ne müşterisini bıraktıktan sonra Nazilli'ye dönmek için hareket eden evli ve 2 çocuk babası Durmuş Uluçay yönetimindeki 09 T 2006 plakalı taksi, yola ters yönde park eden 20 VB 050 plakalı TIR'a ön tarafından çarptı. Kazada, taksi şoförü Uluçay olay yerinde hayatını kaybetti.Yapılan incelemenin ardından Durmuş Uluçay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.