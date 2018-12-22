Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süreden beri takipte bulundukları İ.T isimli şahsın İzmir’den Ayvalık’a silah getirdiğini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler , İ.T. isimli şahsı İzmir’den ilçeye girerken yakaladı. Şahsın üzerinde 6 adet silah ve bu silahlara ait toplam 100 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alına İ.T. adliyeye sevk edildi.
Üzerinden 6 tabanca ve 100 mermi çıktı
22.12.2018 - 14:31 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.
Etiketler : Balıkesir,yaşam haberleri,
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